Общественница пообещала усилить работу по увековечиванию памяти Победителей после инцидента в сквере «Победа»

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В этом уверена Вера Яковлевна Зайцева, председатель Александровогайской районной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.- Мне больно видеть, как память моего поколения осквернена мерзким поступком молодежи. Я хочу верить, что это совершено не по злому умыслу, а лишь от недостатка воспитания и образования. Те, кто это совершил, должны понести заслуженное наказание. Мы, ветераны, в свою очередь берем на себя обязательства провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на увековечивание памяти наших победителей.