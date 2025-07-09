9 июля 2025 СРЕДА
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18:00 | 09 июля
Общественница пообещала усилить работу по увековечиванию памяти Победителей после инцидента в сквере «Победа»
17:13 | 09 июля
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16:40 | 09 июля
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16:30 | 09 июля
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15:30 | 09 июля
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15:05 | 09 июля
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Общественница пообещала усилить работу по увековечиванию памяти Победителей после инцидента в сквере «Победа»

Новости
Поступку вандалов, осквернивших памятник «Героям фронта и тыла» в саратовском сквере «Победа», нет оправдания.



В этом уверена Вера Яковлевна Зайцева, председатель Александровогайской районной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

- Мне больно видеть, как память моего поколения осквернена мерзким поступком молодежи. Я хочу верить, что это совершено не по злому умыслу, а лишь от недостатка воспитания и образования. Те, кто это совершил, должны понести заслуженное наказание. Мы, ветераны, в свою очередь берем на себя обязательства провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на увековечивание памяти наших победителей.