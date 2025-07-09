Глава ЦИК РФ отметила развитие избирательной системы в Саратовской области

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Губернатор Саратовской области встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой. Тема беседы - Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, которое впервые проводится в Саратове.Элла Памфилова отметила высокий уровень организации мероприятия и подчеркнула, что на уровне региональной власти выстроено эффективное взаимодействие с избиркомом по различным вопросам.«За последние годы избирательная система в Саратовской области сделала мощный рывок. Я считаю, что это благодаря взаимному партнёрскому и качественному взаимодействию руководства области с избирательной комиссией. Такое взаимодействие дает результаты, когда выборы Президента проходят с высочайшей явкой. В Саратовской области одна из самых высоких явок. Это значит, что была проделана огромная работа. У вас и результат очень высокий, и минимальное число жалоб. Для нас главный критерий – доверие наших граждан», - подчеркнула Элла Памфилова.Губернатор, в свою очередь, поблагодарил председателя ЦИК РФ за предоставленную региону возможность стать площадкой Всероссийского совещания, участие в котором принимают руководители избиркомов от всех субъектов Российской Федерации. Роман Бусаргин также отметил, что развитие избирательной системы в регионах способствует росту доверия граждан к одному из важнейших государственных процессов в стране.«На федеральном уровне избирательное законодательство становится более гибким, чтобы прозрачность процесса выборов ни у кого не вызывала сомнений. В Саратовской области мы стараемся соответствовать тем тенденциям, которые задает ЦИК РФ под вашим руководством. У нас работа по подготовке всех уровней выборов выстроена в тесном и конструктивном взаимодействии со всеми компетентными органами», - высказался Роман Бусаргин.