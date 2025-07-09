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Фестиваль уличного кино покажет лучшие российские кинофильмы бесплатно

Новости / Культура
Фестиваль уличного кино покажет лучшие российские кинофильмы бесплатно


По всей стране стартует XII сезон фестиваля уличного кино. Оргкомитет собрал лучшие короткометражки режиссеров-дебютантов. Среди них в этом году и знакомые имена – свой фильм снял актер Иван Добронравов и Инга Лепс, дочь певца Григория Лепса. В конкурсной программе также появятся ленты Сергея Анненкова, Матвея Кораблева, Ярослава Лебедева, Виктории Беляковой, Артема Захарьяна и Александра Титова. В фестивальных короткометражках играют Виктор Сухоруков, Владимир Яглыч, Иван Добронравов, Дарья Мороз.

Возрастные ограничения – 16+ и 18+.

В Саратовской области фестиваль примут почти 40 площадок из 22 районов. Координатор показов – областной методический киновидеоцентр. Зрителям Саратова фильмы конкурсной программы покажут в кинозале «На Рижской» (ул. Рижская,1), кинотеатре «Победа» (пл. Кирова, 1), Летнем кинотеатре на Новой Набережной (ул. Шелковичная, 1, ст.1) и в технопарке «Саратов Диджитал» регионального филиала РОСИЗО (ул. Кутякова, 3).

В июле фестивальные короткометражки увидят в Аткарске, Аркадаке, Балтайском, Вольском, Духовницком, Екатериновском, Озинском Красноармейском, Ртищевском районах, а также в Энгельсе (р.п. Приволжский) и Хвалынске.

Зрители региона смогут отдать свой голос за лучший фильм фонариками телефонов.

Показы продлятся до конца сентября.