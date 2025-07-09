Будущие врачи Саратовской области осваивают профессию на практике

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Более 1000 студентов медицинских вузов проходят летнюю практику в лечебных учреждениях Саратова и области, получая бесценный клинический опыт.- Первокурсники работают в дневных стационарах, осваивая основы ухода за пациентами- Старшекурсники ассистируют врачам на приёмах, участвуют в операциях, выполняют медицинские манипуляции- Основные направления: хирургия, терапия, акушерство, травматология, женские консультацииОсобое внимание уделяется студентам-целевикам, которые после окончания вуза вернутся работать в районные медучреждения:-18 практикантов в Петровской РБ- 15 будущих врачей в Новоузенской больнице"Целевое обучение – взаимовыгодная система: студенты получают льготы при поступлении и гарантированное рабочее место, а медучреждения – квалифицированные кадры", – подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.Практика позволяет будущим врачам не только закрепить теоретические знания, но и сформировать профессиональные навыки, включая диагностику, лечение и этику общения с пациентами. Это важный этап становления нового поколения медицинских специалистов для региона.