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Участники крестного хода достигли Вольского района

Новости
Участники крестного хода достигли Вольского района

Седьмого июля участники традиционного крестного хода Саратов – Вавилов Дол, начавшегося 30 июня по благословению митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, прибыли в село Рыбное Вольского района.

Путь во славу Божию

Крестный ход посвящён памяти новомучеников и исповедников Российских, в том числе насельников пещерного монастыря Вавилов Дол. После отдыха в Рыбном паломники направились к Владимирскому женскому монастырю в Вольске, где их встретили священнослужители и волонтёры с полевой кухней.

Девятого июля крестоходцы продолжат путь через Вольский район в сторону Балаково, а затем через Пугачёв и Ивантеевку достигнут конечной точки маршрута – Вавилова Дола – 21 июля.

Особенности шествия

Духовник крестного хода иерей Александр Степовик рассказал:
«Идём пешком во славу Божию: мужчины поочерёдно несут крест и икону, сопровождая путь молитвами. Дети участвуют на начальном и заключительном этапах».

Духовник поблагодарил вольчан за хороший прием паломников на своей территории, а еще отметил четкую работу сотрудников Госавтоинспекции.

«Маршрут от Рыбного к центральной части Вольска изобилует дорожными поворотами, спусками и подъемами – видимость для водителей ограничена, но инспекторы ГАИ своевременно перекрывали движение транспорта, безопасность крестоходцев была обеспечена блестяще», - заключил иерей Александр Степовик.


Во всех населённых пунктах, где останавливаются паломники, проходят совместные богослужения, укрепляющие духовные связи между верующими.