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Саратовские студенты стали призёрами престижного конкурса «Молодые дарования России»

Новости
Саратовские студенты стали призёрами престижного конкурса «Молодые дарования России»




Подведены итоги одного из самых значимых профессиональных конкурсов страны — «Молодые дарования России». В нём участвуют талантливые ученики и студенты от 13 до 19 лет, проявившие выдающиеся успехи в сфере культуры и искусства.

В этом году за звание лучших боролись более 7000 молодых дарований со всей России. Среди них достойно выступили учащиеся Саратовского областного колледжа искусств, завоевав несколько призовых мест.

В номинации «Искусство балета»:
- Анна Вестова — 2-е место,
- Александра Грибкова — 3-е место.

В номинации «Инструментальное исполнительство»:
- Александра Сорокина (фортепиано) и Артур Сарвартдинов (инструменты народного оркестра) — 2-е место,
- Анна Никольская (фортепиано), Тихон Лихачёв (инструменты народного оркестра), Ксения Заиончковская и Ксения Кулдошина (оркестровые струнные инструменты) — 3-е место.

Поздравляем наших талантливых земляков с яркими достижениями!