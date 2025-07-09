Саратовские студенты стали призёрами престижного конкурса «Молодые дарования России»

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Подведены итоги одного из самых значимых профессиональных конкурсов страны — «Молодые дарования России». В нём участвуют талантливые ученики и студенты от 13 до 19 лет, проявившие выдающиеся успехи в сфере культуры и искусства.В этом году за звание лучших боролись более 7000 молодых дарований со всей России. Среди них достойно выступили учащиеся Саратовского областного колледжа искусств, завоевав несколько призовых мест.- Анна Вестова — 2-е место,- Александра Грибкова — 3-е место.- Александра Сорокина (фортепиано) и Артур Сарвартдинов (инструменты народного оркестра) — 2-е место,- Анна Никольская (фортепиано), Тихон Лихачёв (инструменты народного оркестра), Ксения Заиончковская и Ксения Кулдошина (оркестровые струнные инструменты) — 3-е место.Поздравляем наших талантливых земляков с яркими достижениями!