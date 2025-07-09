Легендарному мосту Саратов–Энгельс исполнилось 60 лет

просмотров: 88

11 июля 1965 года состоялось торжественное открытие автодорожного моста, соединившего Саратов и Энгельс. Вчера, спустя шесть десятилетий, журналисты отправились в пресс-тур на теплоходе, посвященный юбилею этого грандиозного сооружения.В ходе мероприятия заместитель директора ГКУ СО Юрий Слепов представил архивные фотографии из альбома «Мостотряда-8», запечатлевшие этапы возведения переправы. До её появления жителям двух городов приходилось преодолевать Волгу зимой по льду, а летом — на лодках и баржах.Юрий Геннадьевич также поделился интересным фактом: во время строительства здесь снимался художественный фильм «Строится мост». Актеры даже просили рабочих повторить некоторые эпизоды для съемок.- Длина — 2 825,8 метра- Ширина — 15 метров- Вес одной балки — 800 тонн- Глубина опор — до 42 метровВ 1960-х годах этот мост был самым длинным в Европе. Сегодня по нему ежедневно проезжает около 40 000 автомобилей.Сколько ещё простоит легендарная переправа?На вопрос о сроке службы моста ответил генеральный директор института «Проектмостреконструкция» Виктор Морозов:«Изначально сооружение рассчитывали на 100 лет. Однако в 2014 году мы провели капитальный ремонт: заменили дорожное покрытие, укрепили бетон, обновили освещение и инфраструктуру. Так что у нас в запасе ещё как минимум 20 лет».Дорожные службы продолжают следить за состоянием моста, чтобы он как можно дольше оставался надёжной связующей артерией между двумя берегами Волги.