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Легендарному мосту Саратов–Энгельс исполнилось 60 лет

Новости
Легендарному мосту Саратов–Энгельс исполнилось 60 лет



11 июля 1965 года состоялось торжественное открытие автодорожного моста, соединившего Саратов и Энгельс. Вчера, спустя шесть десятилетий, журналисты отправились в пресс-тур на теплоходе, посвященный юбилею этого грандиозного сооружения.

Как строился мост-рекордсмен

В ходе мероприятия заместитель директора ГКУ СО Юрий Слепов представил архивные фотографии из альбома «Мостотряда-8», запечатлевшие этапы возведения переправы. До её появления жителям двух городов приходилось преодолевать Волгу зимой по льду, а летом — на лодках и баржах.

Юрий Геннадьевич также поделился интересным фактом: во время строительства здесь снимался художественный фильм «Строится мост». Актеры даже просили рабочих повторить некоторые эпизоды для съемок.

Цифры и факты

- Длина — 2 825,8 метра
- Ширина — 15 метров
- Вес одной балки — 800 тонн
- Глубина опор — до 42 метров

В 1960-х годах этот мост был самым длинным в Европе. Сегодня по нему ежедневно проезжает около 40 000 автомобилей.

Сколько ещё простоит легендарная переправа?
На вопрос о сроке службы моста ответил генеральный директор института «Проектмостреконструкция» Виктор Морозов:

«Изначально сооружение рассчитывали на 100 лет. Однако в 2014 году мы провели капитальный ремонт: заменили дорожное покрытие, укрепили бетон, обновили освещение и инфраструктуру. Так что у нас в запасе ещё как минимум 20 лет».

Дорожные службы продолжают следить за состоянием моста, чтобы он как можно дольше оставался надёжной связующей артерией между двумя берегами Волги.