ФСБ в Саратовской области ликвидировала мужчину, готовившего теракт на железнодорожном мосту.
По данным ведомства, задержание происходило, когда злоумышленник доставал взрывчатку из тайника, он оказал сопротивление. На месте нашли взрывчатку, пистолет и боеприпасы к нему.
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Мужчина, который пытался заложить взрывчатку, был ликвидирован при задержании – он открыл огонь по оперативникам.
Задержание произошло в тот момент, когда он доставал из тайника 11 кг взрывчатки. Там же нашли пистолет Макарова и боеприпасы.
По данным силовиков, диверсант оказался завербованным россиянином. После подрыва он собирался уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Его действия координировались с киевскими кураторами.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатки, ее изготовлении и приготовлении к теракту.
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Мужчина, который пытался заложить взрывчатку, был ликвидирован при задержании – он открыл огонь по оперативникам.
Задержание произошло в тот момент, когда он доставал из тайника 11 кг взрывчатки. Там же нашли пистолет Макарова и боеприпасы.
По данным силовиков, диверсант оказался завербованным россиянином. После подрыва он собирался уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Его действия координировались с киевскими кураторами.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатки, ее изготовлении и приготовлении к теракту.