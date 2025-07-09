ФСБ в Саратовской области ликвидировала мужчину, готовившего теракт на железнодорожном мосту.

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ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Мужчина, который пытался заложить взрывчатку, был ликвидирован при задержании – он открыл огонь по оперативникам.Задержание произошло в тот момент, когда он доставал из тайника 11 кг взрывчатки. Там же нашли пистолет Макарова и боеприпасы.По данным силовиков, диверсант оказался завербованным россиянином. После подрыва он собирался уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Его действия координировались с киевскими кураторами.Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатки, ее изготовлении и приготовлении к теракту.