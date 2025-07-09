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За летний отдых детей многодетные семьи могут получить 50–процентный кешбэк

Новости
За летний отдых детей многодетные семьи могут получить 50–процентный кешбэк


По инициативе губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области многодетные семьи, отправляющие детей на летний отдых самостоятельно, могут получить возмещение 50% стоимости купленной путевки.

Данная мера социальной поддержки действует на оплату путевки, приобретенной в сезонный детский лагерь, который находится на территории региона, включая детские лагеря палаточного типа.

«Компенсация предоставляется семье на одного ребенка один раз в год. В регионе завершились первые летние оздоровительные смены и многие дети вернулись из лагерей, так что заявители могут обращаться с заявлением о предоставлении выплаты в управление социальной поддержки населения по месту жительства. При обращении необходимо предоставить договор на приобретение путевки, документ, подтверждающий оплату, отрывной талон от путевки, а также реквизиты счета для перечисления денежных средств», - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.

Напомним, что для многодетных семей, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в Саратовской области, путевки в лагеря области по линии министерства труда и социальной защиты предоставляются бесплатно.