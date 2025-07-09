9 июля 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 09 июля
Общественница пообещала усилить работу по увековечиванию памяти Победителей после инцидента в сквере «Победа»
17:13 | 09 июля
Будущие врачи Саратовской области осваивают профессию на практике
16:40 | 09 июля
Участники крестного хода достигли Вольского района
16:30 | 09 июля
Саратовские студенты стали призёрами престижного конкурса «Молодые дарования России»
15:30 | 09 июля
Современный ФАП открылся в селе Садовка Балтайского района
15:05 | 09 июля
Легендарному мосту Саратов–Энгельс исполнилось 60 лет
14:21 | 09 июля
Глава ЦИК РФ отметила развитие избирательной системы в Саратовской области
14:05 | 09 июля
За летний отдых детей многодетные семьи могут получить 50–процентный кешбэк
13:43 | 09 июля
Фестиваль уличного кино покажет лучшие российские кинофильмы бесплатно
13:10 | 09 июля
Региональный материнский капитал с начала года получили 790 многодетных семей области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Региональный материнский капитал с начала года получили 790 многодетных семей области

Новости
Региональный материнский капитал с начала года получили 790 многодетных семей области


В Саратовской области продолжается поддержка многодетных семей, в том числе назначение регионального материнского капитала в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».

С начала года эту меру поддержки получили 790 многодетных семей. Размер регионального маткапитала на сегодняшний день составляет более 132 тыс. рублей.

По инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года.

«Средства регионального материнского капитала можно использовать по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка и замена окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Чаще всего региональный материнский капитал семьи направляют на улучшение жилищных условий. В этом году на это направление средства направили 337 семей, на установку или замену окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий – 255 семей, на образование детей – 197 семей.

Напоминаем, средства регионального материнского капитала можно использовать после того, как ребенку исполнится 3 года, за исключением такого направления, как приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов.

Подать заявление на эту меру поддержки удобно и просто с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.