Региональный материнский капитал с начала года получили 790 многодетных семей области

просмотров: 99

В Саратовской области продолжается поддержка многодетных семей, в том числе назначение регионального материнского капитала в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».С начала года эту меру поддержки получили 790 многодетных семей. Размер регионального маткапитала на сегодняшний день составляет более 132 тыс. рублей.По инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года.«Средства регионального материнского капитала можно использовать по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка и замена окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.Чаще всего региональный материнский капитал семьи направляют на улучшение жилищных условий. В этом году на это направление средства направили 337 семей, на установку или замену окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий – 255 семей, на образование детей – 197 семей.Напоминаем, средства регионального материнского капитала можно использовать после того, как ребенку исполнится 3 года, за исключением такого направления, как приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов.Подать заявление на эту меру поддержки удобно и просто с помощью Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/611743/1/form. Можно также обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.