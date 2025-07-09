В Энгельсе прошла конференция регионального отделения «Союза женщин России»

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В Энгельсе состоялась конференция Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Мероприятие символично прошло в День семьи, любви и верности и объединило представительниц активного женского движения, органов власти и общественных организаций области.Председатель Саратовского отделения «Союза женщин России» Юлия Литневская в своем выступлении отметила значительное расширение организации. По ее словам, за последние годы численность регионального отделения выросла в шесть раз и достигла 4,5 тысяч участниц, объединенных в 72 женсовета. Деятельность организации охватывает широкий спектр социально значимых вопросов: повышение качества жизни женщин, образование, медицина, культура, поддержка семей участников специальной военной операции и оказание гуманитарной помощи.Юлия Литневская подчеркнула особую роль женщин в современном обществе и напомнила о новых полномочиях «Союза женщин России» в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.Ключевым событием конференции стало принятие новой редакции Устава регионального отделения, разработанного в соответствии с решением внеочередной конференции «Союза женщин России» от 12 марта 2025 года. Документ направлен на совершенствование работы организации, уточнение целей и задач, а также расширение взаимодействия с государственными структурами и общественными объединениями.Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина вручила почетные грамоты наиболее активным участницам регионального отделения за вклад в развитие организации.«Женщины сегодня играют ключевую роль в формировании будущего страны, и их участие в государственных и общественных процессах необходимо. Такие конференции — важный инструмент для консолидации усилий, выработки конструктивных решений и вовлечения женщин в управленческие процессы», — отметила Наталья Трошина.