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День семьи, любви и верности отметили в Саратовской области

Новости
День семьи, любви и верности отметили в Саратовской области


Ко Дню семьи, любви и верности команда лекторов Общества «Знание» провела лекции для жителей региона в рамках просветительского проекта Знание.Лекторий. Участниками стали молодые люди и родители. В ходе встреч обсудили ценность семьи, важность сохранения традиционных ценностей нашей страны и укрепления связей между родными.

«Семья, любовь и верность — это не просто слова, а фундамент, на котором строится наше будущее. В День семьи, любви и верности, мы особенно остро осознаём ценность этих понятий. Просвещение, которое мы несём вместе с Обществом «Знание», оказывает содействие в воспитании духа, укрепления нравственных основ. Вместе мы создаём общество, где каждая семья чувствует поддержку, а каждый ребёнок знает: его любят, ценят и верят в него», — отметил заместитель министра образования Саратовской области, председатель регионального родительского комитета Никита Вдовин.

Площадками стали «Дома Знаний» г. Саратова и Управления федеральной службы казначейства по Саратовской области. На площадках выступили председатель Общественного совета при министерстве образования Саратовской области, психолог Сергей Саратовский и общественный деятель, психолог Сергей Левит.

«В современном мире, где меняются приоритеты и ценности, особенно важно сохранять и укреплять институт семьи. День семьи, любви и верности напоминает нам о том, что именно семья является основой общества, источником силы и вдохновения для каждого человека», — поделился Сергей Саратовский.

В своем выступлении Сергей Левит рассказал о важности семьи в жизни человека. Особое внимание лектор уделил вопросам коммуникации и созданию благоприятного климата между членами семьи.

Лекции прошли и на площадках детских лагерей. Так, в Аркадакском районе отдыхающим рассказали об истории праздника, семейных ценностях и традициях, передающихся из поколения в поколение.

«В День семьи, любви и верности, наш «Дом Знаний» становится мостом, соединяющим сердца и умы жителей всего региона. Пусть знания, которые мы дарим сегодня, помогут каждой семье стать крепче, а любовь и верность — станут основой счастливой жизни», — отметила руководитель «Дома Знаний» г. Саратова Наталия Серебрякова.

К праздничной дате Обществом «Знание» создана новая мастер-лекция «День семьи, любви и верности».