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16 лучших учителей региона получат президентские премии

Новости
16 лучших учителей региона получат президентские премии


Завершился второй этап конкурса на присуждение премий лучшим учителям Саратовской области за достижения в педагогической деятельности в 2025 году. 16 педагогов региона признаны победителями и рекомендованы к получению премий в размере 200 тыс. рублей. Конкурс проводится в рамках указа Президента РФ и направлен на поддержку и поощрение лучших учителей.

В конкурсе могли принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация. До 1 сентября текущего года Минпросвещения России примет решение по кандидатурам, которым до 5 октября 2025 года будут выплачены премии.

Церемония чествования лучших учителей области, удостоенных премии, традиционно состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.