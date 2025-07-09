Президент России Владимир Путин поздравил молодоженов с Днем семьи

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«Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику – Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них – трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это почитание старших, забота о детях, святость материнства»,– отметил в приветствии Владимир Путин.Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продлится с 8 по 10 июля. Для участников запланирована культурно-познавательная программа с лекциями, мастер-классами, концертами и выставками.В нем участвуют и четыре пары из Саратовской области - Олег Мысов и Лариса Куцева, Глеб Рынков и Ирина Селина; Игорь Табачник и Кира-Лин Нестерович; а также Денис Штоббе и Дарья Донковцева.Знаковым событием фестиваля будет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь привезен из Мурома – одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие символом любви и верности. Молодожены примут огонь от супружеских пар, которые заключили браки на первом Всероссийском свадебном фестивале в 2024 году.