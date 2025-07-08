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Общественники: памятнику Боголюбову в Саратове – быть!

Новости
Общественники: памятнику Боголюбову в Саратове – быть!


Вопрос об установке памятника известному живописцу и меценату А.П. Боголюбову был центральным в обсуждении на расширенном заседании Совета Общественной палаты Саратовской области. Встреча, посвященная увековечиванию памяти выдающегося художника, прошла в стенах Радищевского музея, в том самом зале, где 140 лет тому назад состоялось торжественное открытие музея. Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин поддержал инициативу общественности об установке памятника основателю первого в России общедоступного музея.

- Мы живем в городе с богатой историей и культурным наследием, с которым связаны имена множества талантливых деятелей искусства. Среди них особое место занимает Алексей Петрович Боголюбов, мастер морского пейзажа, академик живописи, чье имя неразрывно связано с развитием русской пейзажной живописи XIX века. Несмотря на значительный вклад Боголюбова в русскую культуру и его прочную связь с Саратовом, в городе до сих пор нет памятника, посвященного этому выдающемуся человеку. Эту ситуацию необходимо исправить, - подчеркнул председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

По его мнению, установка памятника Боголюбову станет не только признанием заслуг, но и придаст новый импульс развитию культурной жизни города.

- Радищевский музей - первый общедоступный художественный музей. И кому как не членам Общественной палаты в числе первых поддержать идею установки памятника Боголюбову. Радищевский музей - место силы для каждого жителя Саратовской области. Однозначно - памятнику быть! - отметила заместитель председателя Общественной палаты Юлия Михайлова.

Члены Совета Общественной палаты Саратовской области отметили необходимость завершения установки памятника уже в этом году.