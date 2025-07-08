Госуслуги.Дом: удобное решение жилищных проблем

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Жители Саратовской области активно используют возможности современного цифрового сервиса. Уже более 150 тысяч жителей региона оценили преимущества мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое помогает эффективно решать повседневные бытовые проблемы, такие как оплата коммунальных услуг и оперативная связь с управляющей организацией.Приложение получило новую функцию, позволяющую жителям быстро обратиться в аварийно-диспетчерскую службу (АДС).Теперь пользователям достаточно сделать всего пару шагов:- Нажмите кнопку «Авария» на главной странице приложения;- Ознакомьтесь с рекомендациями по ситуациям, при которых следует вызвать специалиста (прорыв трубопровода, отключение электроэнергии и др.);- Позвоните по номеру телефона АДС, указанному внизу экрана.Чтобы полноценно пользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Тем, кто проживает в съемном жилье, понадобится специальное разрешение от владельца квартиры.Скачать мобильное приложение можно по ссылке.