8 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 08 июля
Госуслуги.Дом: удобное решение жилищных проблем
17:10 | 08 июля
Общественники: памятнику Боголюбову в Саратове – быть!
16:28 | 08 июля
Дворовые команды региона покажут лучшую игру на Кубке губернатора
15:20 | 08 июля
Общеобразовательные учреждения Пугачева переходят на односменное обучение: как преобразится школа №1 к сентябрю
13:30 | 08 июля
Аркадакская медсестра удостоена медали "За воинскую доблесть" за спасение жизней в зоне СВО
13:07 | 08 июля
Артисты театра кукол «Теремок» озвучат новый аудиогид Радищевского музея
12:10 | 08 июля
Министр строительства и ЖКХ потребовал ускорить благоустройство набережной у моста Победы в Балакове
11:46 | 08 июля
Многодетные семьи Саратовской области могут вернуть половину стоимости детского отдыха
10:30 | 08 июля
Ершовской прокуратурой проводится проверка по факту взрыва в многоэтажном доме
10:20 | 08 июля
В Саратовской области ускоряются темпы уборочной кампании
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дворовые команды региона покажут лучшую игру на Кубке губернатора

Новости
Дворовые команды региона покажут лучшую игру на Кубке губернатора


Дворовые футбольные команды из всех муниципалитетов области готовятся к главным соревнованиям летнего сезона – турниру на Кубок губернатора.

Под руководством грамотных наставников ребята готовы показать свою лучшую игру и завоевать заветный трофей.

Развитие дворового спорта в регионе стало возможным благодаря инициативе губернатора Романа Бусаргина, ставшей в этом году отдельной региональной программой. Уже сейчас можно смело утверждать, что проект «Дворовый тренер» сплотил девчонок и мальчишек вокруг специалистов, готовых отдать частичку себя в деле подготовки юных спортсменов.

- Очень важно, что у ребят есть стимул заниматься спортом, в том числе ради цели — победить в областных соревнованиях. Кубок Губернатора, который всегда проходит с участием лучших детских команд области, дает огромный заряд мотивации: юные футболисты начинают по-другому относиться к тренировкам, понимая, что только труд и дисциплина приводят к результату.
По своему опыту вижу, как проект «Дворовый тренер» меняет отношение подростков к спорту. Меньше времени на улице без дела, больше времени на площадке в команде, с наставником, - отметил тренер команды «Спартак» из села Моршанка Питерского района Андрей Миньков.

Готовятся к финалу Кубка и фавориты зонального этапа - команда «Штурм» Федоровского района.

- Для моих ребят, девчонок и мальчишек, участие в турнире - это возможность проявить себя, почувствовать, что они — часть большой команды, что их труд на тренировках важен и нужен.
Мы занимаемся практически каждый день, и в выходные дни тоже. Я вижу, как с каждым днем ребята становятся все сильнее, сыграннее, увереннее в себе. Для них спорт, футбол в частности — не просто игра во дворе, а по-настоящему любимое дело, которое учит ответственности и уважению к труду. Спасибо всем, кто поддерживает проект «Дворовый тренер»», - поделился эмоциями тренер команды Александр Чернобук.

Напомним, занятия по проекту «Дворовый тренер» ведутся не только по футболу, а также волейболу, баскетболу, хоккею и другим видам спорта. Во всех районах области в рамках развития программы открыты площадки, ожидается, что в текущем году количество спортсменов достигнет 20 тысяч человек.