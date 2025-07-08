Дворовые команды региона покажут лучшую игру на Кубке губернатора

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Дворовые футбольные команды из всех муниципалитетов области готовятся к главным соревнованиям летнего сезона – турниру на Кубок губернатора.Под руководством грамотных наставников ребята готовы показать свою лучшую игру и завоевать заветный трофей.Развитие дворового спорта в регионе стало возможным благодаря инициативе губернатора Романа Бусаргина, ставшей в этом году отдельной региональной программой. Уже сейчас можно смело утверждать, что проект «Дворовый тренер» сплотил девчонок и мальчишек вокруг специалистов, готовых отдать частичку себя в деле подготовки юных спортсменов.- Очень важно, что у ребят есть стимул заниматься спортом, в том числе ради цели — победить в областных соревнованиях. Кубок Губернатора, который всегда проходит с участием лучших детских команд области, дает огромный заряд мотивации: юные футболисты начинают по-другому относиться к тренировкам, понимая, что только труд и дисциплина приводят к результату.По своему опыту вижу, как проект «Дворовый тренер» меняет отношение подростков к спорту. Меньше времени на улице без дела, больше времени на площадке в команде, с наставником, - отметил тренер команды «Спартак» из села Моршанка Питерского района Андрей Миньков.Готовятся к финалу Кубка и фавориты зонального этапа - команда «Штурм» Федоровского района.- Для моих ребят, девчонок и мальчишек, участие в турнире - это возможность проявить себя, почувствовать, что они — часть большой команды, что их труд на тренировках важен и нужен.Мы занимаемся практически каждый день, и в выходные дни тоже. Я вижу, как с каждым днем ребята становятся все сильнее, сыграннее, увереннее в себе. Для них спорт, футбол в частности — не просто игра во дворе, а по-настоящему любимое дело, которое учит ответственности и уважению к труду. Спасибо всем, кто поддерживает проект «Дворовый тренер»», - поделился эмоциями тренер команды Александр Чернобук.Напомним, занятия по проекту «Дворовый тренер» ведутся не только по футболу, а также волейболу, баскетболу, хоккею и другим видам спорта. Во всех районах области в рамках развития программы открыты площадки, ожидается, что в текущем году количество спортсменов достигнет 20 тысяч человек.