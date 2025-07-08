Общеобразовательные учреждения Пугачева переходят на односменное обучение: как преобразится школа №1 к сентябрю

просмотров: 87

К началу нового учебного года все школы Пугачёва полностью перейдут на обучение в одну смену. Такой важный шаг станет возможным после завершения масштабного ремонта в здании школы №1, на который было выделено 20 миллионов рублей.- Полная замена оконных блоков и дверных конструкций- Качественный косметический ремонт во всех помещениях- Оборудование дополнительных учебных кабинетов на 200 мест- Модернизация столовой, актового и спортивного залов- Оснащение классов новой мебелью и современной техникойОбновлённые помещения позволят разместить старшеклассников из соседней школы, что окончательно решит проблему второй смены в городе.Проводимые преобразования - часть создания в Пугачёве современного образовательного кластера. Это не только избавит школы от перегруза, но и откроет перед учениками новые возможности:-Доступ к передовым технологиям обучения-Улучшенные условия для занятий- Современная инфраструктура для всестороннего развитияОбновлённая школа №1 откроет свои двери для учеников уже 1 сентября, ознаменовав новый этап в развитии образовательной системы Пугачёвского района.