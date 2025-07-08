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Аркадакская медсестра удостоена медали "За воинскую доблесть" за спасение жизней в зоне СВО

Новости
Татьяна Савостикова (в девичестве Сапунова), уроженка Аркадака, получила государственные награды за героическую работу в зоне специальной военной операции. Выпускница Аркадакской средней школы №2 и местного медицинского училища прошла путь от обычной медсестры до фронтового медика, спасающего жизни в самых опасных условиях.

Аркадакская медсестра удостоена медали "За воинскую доблесть" за спасение жизней в зоне СВО

Путь героини:
- 2000 год - переезд с родителями в Аркадак
- Получение профессии медсестры в Аркадакском медучилище
- Работа по специальности в родном городе
- Переезд в Рязань после замужества
- Работа в реанимационном отделении рязанской больницы
- 2022 год - добровольная отправка в зону СВО

Фронтовой подвиг:
За время службы Татьяна работала операционной медсестрой в госпиталях Луганска и Белгорода, неоднократно выезжала на передовую, оказывая помощь раненым в экстремальных условиях - блиндажах и подвалах под обстрелами.

Заслуженные награды:
- Медаль "Участнику СВО"
- Медаль "За воинскую доблесть" II степени
- Медаль имени Святителя Луки Крымского (особо почетная награда для военных медиков)

«Медаль Луки Крымского – государственная награда, она вручается за спасение жизни бойцов в условиях, угрожающих жизни самих медиков. Гордимся Татьяной, ее поступками, которые на деле подтверждают постулат о том, что люди, надевшие белый халат, готовы к помощи другим и полной самоотдаче в любую минуту, в любых условиях. Даже в условиях, угрожающих их собственной жизни, они исполняют свой долг до конца и с честью», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

История Татьяны Савостиковой - это пример истинного героизма обычных людей, которые в критический момент проявляют необыкновенное мужество и преданность своей профессии.