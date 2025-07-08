Аркадакская медсестра удостоена медали "За воинскую доблесть" за спасение жизней в зоне СВО

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- 2000 год - переезд с родителями в Аркадак- Получение профессии медсестры в Аркадакском медучилище- Работа по специальности в родном городе- Переезд в Рязань после замужества- Работа в реанимационном отделении рязанской больницы- 2022 год - добровольная отправка в зону СВОЗа время службы Татьяна работала операционной медсестрой в госпиталях Луганска и Белгорода, неоднократно выезжала на передовую, оказывая помощь раненым в экстремальных условиях - блиндажах и подвалах под обстрелами.- Медаль "Участнику СВО"- Медаль "За воинскую доблесть" II степени- Медаль имени Святителя Луки Крымского (особо почетная награда для военных медиков)«Медаль Луки Крымского – государственная награда, она вручается за спасение жизни бойцов в условиях, угрожающих жизни самих медиков. Гордимся Татьяной, ее поступками, которые на деле подтверждают постулат о том, что люди, надевшие белый халат, готовы к помощи другим и полной самоотдаче в любую минуту, в любых условиях. Даже в условиях, угрожающих их собственной жизни, они исполняют свой долг до конца и с честью», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.История Татьяны Савостиковой - это пример истинного героизма обычных людей, которые в критический момент проявляют необыкновенное мужество и преданность своей профессии.