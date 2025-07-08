Артисты театра кукол «Теремок» озвучат новый аудиогид Радищевского музея

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Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева готовит к выпуску новый аудиогид по экспозиции, посвященной усадьбе художника Виктора Борисова-Мусатова. Этот проект стал первым результатом сотрудничества музея с Саратовским театром кукол «Теремок».Для записи экскурсии приглашены артисты театра «Теремок» – Антон Черепанов, Оксана Черепанова и Антон Козлов. Их актерское мастерство поможет оживить историю, погрузив посетителей в атмосферу эпохи Борисова-Мусатова.- Использование современных аудиовизуальных технологий для более глубокого восприятия экспозиции- Возможность услышать «голоса» современников художника- Новый формат знакомства с культурным наследием Саратовской области«Замечательно, что наши талантливые артисты станут новыми голосами музея в год его 140-летия», – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Презентация аудиогида состоится в ближайшее время. Этот проект призван сделать посещение музея более увлекательным и доступным для самой широкой аудитории.