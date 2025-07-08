Артисты театра кукол «Теремок» озвучат новый аудиогид Радищевского музея
Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева готовит к выпуску новый аудиогид по экспозиции, посвященной усадьбе художника Виктора Борисова-Мусатова. Этот проект стал первым результатом сотрудничества музея с Саратовским театром кукол «Теремок».
Кто работает над созданием аудиогида?
Для записи экскурсии приглашены артисты театра «Теремок» – Антон Черепанов, Оксана Черепанова и Антон Козлов. Их актерское мастерство поможет оживить историю, погрузив посетителей в атмосферу эпохи Борисова-Мусатова.
Что особенного в этом проекте?
- Использование современных аудиовизуальных технологий для более глубокого восприятия экспозиции
- Возможность услышать «голоса» современников художника
- Новый формат знакомства с культурным наследием Саратовской области
«Замечательно, что наши талантливые артисты станут новыми голосами музея в год его 140-летия», – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Презентация аудиогида состоится в ближайшее время. Этот проект призван сделать посещение музея более увлекательным и доступным для самой широкой аудитории.