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Министр строительства и ЖКХ потребовал ускорить благоустройство набережной у моста Победы в Балакове

Новости
Министр строительства и ЖКХ потребовал ускорить благоустройство набережной у моста Победы в Балакове


В минувшие выходные министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин провел выездное совещание в Балакове вместе с главой района Сергеем Барулиным. Основной темой обсуждения стало отставание от графика работ по благоустройству набережной у моста Победы.

На сегодняшний день объект готов на 70%. Подрядчик ведет планировку территории, укладку брусчатки, бетонирование и асфальтирование, а также устанавливает опоры освещения и прокладывает кабели. Завершить все работы обещают до 31 августа.

Министр подчеркнул, что текущие темпы работ неприемлемы, и потребовал увеличить число рабочих на объекте. «Мы обязаны мобилизовать все ресурсы, чтобы не подвести жителей Балакова и в срок создать комфортную зону отдыха»,— заявил Бутылкин.

Проект благоустройства набережной Судоходного канала у моста Победы стал победителем Всероссийского конкурса в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.