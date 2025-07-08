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Многодетные семьи Саратовской области могут вернуть половину стоимости детского отдыха

Новости
Многодетные семьи Саратовской области могут вернуть половину стоимости детского отдыха




В Саратовской области продолжает действовать программа компенсации летнего отдыха детей из многодетных семей. По инициативе губернатора Романа Бусаргина родители могут получить 50% кешбэк от стоимости путевки в детский лагерь.

Кто может воспользоваться льготой?
- Многодетные семьи, самостоятельно приобретающие путевки в детские лагеря Саратовской области (включая палаточные).
- Компенсация предоставляется один раз в год на одного ребенка.

Как получить возмещение?
Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства и предоставить:
- Договор на приобретение путевки
- Подтверждение оплаты (чек, квитанцию)
- Отрывной талон от путевки
- Реквизиты банковского счета

«Многие дети уже вернулись с первых летних смен, поэтому родители могут подавать документы на компенсацию», — пояснила замминистра труда и соцзащиты Светлана Савочкина.

Дополнительная поддержка
Для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума путевки в лагеря предоставляются бесплатно через министерство труда и соцзащиты.

Программа позволяет сделать детский отдых более доступным и поддержать многодетные семьи региона.