Многодетные семьи Саратовской области могут вернуть половину стоимости детского отдыха

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В Саратовской области продолжает действовать программа компенсации летнего отдыха детей из многодетных семей. По инициативе губернатора Романа Бусаргина родители могут получить 50% кешбэк от стоимости путевки в детский лагерь.- Многодетные семьи, самостоятельно приобретающие путевки в детские лагеря Саратовской области (включая палаточные).- Компенсация предоставляется один раз в год на одного ребенка.Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства и предоставить:- Договор на приобретение путевки- Подтверждение оплаты (чек, квитанцию)- Отрывной талон от путевки- Реквизиты банковского счета«Многие дети уже вернулись с первых летних смен, поэтому родители могут подавать документы на компенсацию», — пояснила замминистра труда и соцзащиты Светлана Савочкина.Для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума путевки в лагеря предоставляются бесплатно через министерство труда и соцзащиты.Программа позволяет сделать детский отдых более доступным и поддержать многодетные семьи региона.