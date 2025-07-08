Ершовской прокуратурой проводится проверка по факту взрыва в многоэтажном доме
Напомним, вчер в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов в Ершове произошёл взрыв бытового газа на пятом этаже, который вызвал пожар и частичное обрушение кровли над квартирой.
В результате взрыва и пожара повреждены три квартиры, разрушены несущие стены и перекрытия. К счастью, среди жителей нет погибших и серьёзно пострадавших. Единственная обратившаяся за медицинской помощью — пожилая женщина, проживавшая в квартире, где произошёл взрыв, у неё зафиксировано резкое повышение давления.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, спасатели, полиция и скорая помощь. Пожар был локализован к 15:02, продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий.
Жильцы дома были эвакуированы. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал на место и курирует ликвидацию последствий.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил благодарность оперативным службам и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.
По указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратурой Ершовского района организована проверка по факту произошедшего взрыва газо-воздушной смеси в жилом многоквартирном доме.
В результате взрыва и пожара повреждены три квартиры, разрушены несущие стены и перекрытия. К счастью, среди жителей нет погибших и серьёзно пострадавших. Единственная обратившаяся за медицинской помощью — пожилая женщина, проживавшая в квартире, где произошёл взрыв, у неё зафиксировано резкое повышение давления.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, спасатели, полиция и скорая помощь. Пожар был локализован к 15:02, продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий.
Жильцы дома были эвакуированы. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал на место и курирует ликвидацию последствий.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил благодарность оперативным службам и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.
По указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратурой Ершовского района организована проверка по факту произошедшего взрыва газо-воздушной смеси в жилом многоквартирном доме.