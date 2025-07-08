Ершовской прокуратурой проводится проверка по факту взрыва в многоэтажном доме

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В результате взрыва и пожара повреждены три квартиры, разрушены несущие стены и перекрытия. К счастью, среди жителей нет погибших и серьёзно пострадавших. Единственная обратившаяся за медицинской помощью — пожилая женщина, проживавшая в квартире, где произошёл взрыв, у неё зафиксировано резкое повышение давления.На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, спасатели, полиция и скорая помощь. Пожар был локализован к 15:02, продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий.Жильцы дома были эвакуированы. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал на место и курирует ликвидацию последствий.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил благодарность оперативным службам и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности.По указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратурой Ершовского района организована проверка по факту произошедшего взрыва газо-воздушной смеси в жилом многоквартирном доме.