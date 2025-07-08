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В Саратовской области ускоряются темпы уборочной кампании

Новости
В Саратовской области ускоряются темпы уборочной кампании



В Саратовской области активно набирают обороты работы по уборке урожая озимых зерновых культур. Одними из первых к жатве приступили аграрии Дергачевского, Краснокутского и Новоузенского муниципальных районов.

Благоприятные агрометеорологические условия позволили расширить уборочную кампанию — к ней присоединились еще четыре района: Воскресенский, Пугачевский, Ровенский и Федоровский.

На сегодняшний день в регионе обмолочено уже 6,1 тысячи гектаров озимых зерновых. Средняя урожайность по области составляет 21,2 центнера с гектара, что на 17% превышает показатель прошлого года. Валовый сбор зерна достиг 12,9 тысячи тонн.

Всего в 2025 году планируется собрать урожай с площади более 1 миллиона гектаров. Для успешного проведения уборочной кампании хозяйства региона обеспечены необходимым парком сельскохозяйственной техники и запасами горюче-смазочных материалов.