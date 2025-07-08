Вячеслав Володин наградил коллектив Саратовского художественного музея имени Радищева

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Сегодня Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ, вручил Почетную грамоту коллективу Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Награда стала признанием значительного вклада сотрудников музея в сохранение культурного наследия региона и активную просветительскую деятельность.Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева — один из старейших музеев России. Он был открыт 140 лет назад в Российской империи и стал первым общедоступным художественным музеем в провинции. За долгие годы музей накопил уникальную коллекцию произведений искусства и продолжает служить важным центром культуры и образования для жителей региона.