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Вячеслав Володин наградил коллектив Саратовского художественного музея имени Радищева

Новости
Вячеслав Володин наградил коллектив Саратовского художественного музея имени Радищева




Сегодня Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ, вручил Почетную грамоту коллективу Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Награда стала признанием значительного вклада сотрудников музея в сохранение культурного наследия региона и активную просветительскую деятельность.

Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева — один из старейших музеев России. Он был открыт 140 лет назад в Российской империи и стал первым общедоступным художественным музеем в провинции. За долгие годы музей накопил уникальную коллекцию произведений искусства и продолжает служить важным центром культуры и образования для жителей региона.