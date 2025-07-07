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Саратовские пловцы преодолели расстояние от Ровного до утеса Степана Разина за 12 часов 44 минуты

Новости / Спорт
Саратовские пловцы преодолели расстояние от Ровного до утеса Степана Разина за 12 часов 44 минуты


В минувшие выходные состоялся самый протяженный в России эстафетный заплыв через Волгу.

Семь пловцов из Саратова, сменяя друг друга каждые 30 минут, проплыли эстафетой от поселка Ровное до Утёса Степана Разина в Красноармейском районе за 12 часов 44 минуты. В состав команды вошли разные по профессиям жители областного центра в возрасте от 21 года до 64 лет. Маршрут прошел в акватории одного из самых широких разливов реки с глубиной более 30 метров.

Изначально предполагалось, что дистанция заплыва составит 41 километр 100 метров. Однако, как отметил один из участников эстафеты, полковник полиции в отставке Андрей Чепурной, фактически саратовцы преодолели расстояние порядка 47 километров, так как плыть по заданной траектории не представлялось возможным из-за сильных встречных волн.

- Этот рекордный заплыв навсегда войдет в историю российского и мирового плавания на открытой воде. Он показал, что Волга – это не просто река, а арена для свершений, где рождаются настоящие герои, способные бросить вызов стихии, времени и собственным пределам, - поделился своими эмоциями Андрей Чепурной.