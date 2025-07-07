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Главные врачи лечебных учреждений инициативу губернатора по ремонту дворовых территорий приняли с благодарностью

Новости
На очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении денежных средств на реализацию новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений. В 2025 году будет отремонтировано 27 дворов на общую сумму152 млн рублей.



Инициатива очень своевременна, например в Энгельсской детской клинической больнице, которая вошла в первый этап программы капитального ремонта асфальтового покрытия не было последние 30 лет.

«Программа долгожданная. Самый новый корпус в нашей больнице был построен в 1995 году. Именно столько и не было капремонта дороги. Но, если мы обеспечиваем комфортные условия внутри стационара, то должны позаботиться и о том, чтобы и территория была столь же комфортной.
К сожалению, на средства, которые мы получаем по программе ОМС, вопрос ремонта дорог и благоустройства решить не представляется возможным. Тем более, что в нашей больнице очень большая по площади территория. Поэтому очередную поддержку со стороны губернатора приняли с большой благодарностью. Хочу отметить, что в прошлом году тоже благодаря региональной помощи были заменены лифты в нашей больнице», - рассказал главный врач Энгельсской ДКБ Михаил Свинарев.