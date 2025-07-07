"Школа мечты" в Колокольцовке готовится к новому учебному году
В селе Колокольцовка Калининского района завершается масштабная реконструкция местной школы в рамках федеральной программы "Все лучшее детям" национального проекта "Молодёжь и дети". 55-летнее здание образовательного учреждения кардинально преображается к 1 сентября благодаря инвестициям в размере более 56 миллионов рублей.
Ключевые изменения:
- Полное обновление инфраструктуры: от фундамента до кровли
- Модернизация всех инженерных систем
- Замена оконных и дверных блоков
- Современная внутренняя отделка
- Усиление антитеррористической защиты
«Работы идут очень активно, школа преображается буквально на глазах. Мы ждем возвращения в родные, но уже совершенно новые стены. Главное, дети получат возможность учиться за новыми партами и на современном оборудовании», – поделилась учитель истории и обществознания Анна Уразбахтина.
Техническое оснащение включает:
- Интерактивные мультимедийные комплексы
- Оборудование для медико-биологического класса
- 3D-атлас анатомии
- Наборы для робототехники
- Современную мебель и лабораторное оборудование
- Новый технологический комплекс для пищеблока
Особую значимость проекту придает активное участие местного сообщества. «Для меня, как для родителя важно, чтобы дети учились в современной и безопасной школе. Совместно с родительским комитетом мы рассматривали варианты цветовых решений оформления стен коридоров и кабинетов. Здорово, что к нам прислушались», – рассказала Надежда.
Дополнительную поддержку оказал губернатор Роман Бусаргин, выделив средства на учебники и повышение квалификации педагогов. Уже сейчас большая часть работ завершена, и 1 сентября обновлённая школа встретит своих учеников.