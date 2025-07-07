В Саратовской области продолжается поддержка предпринимателей

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В 2025 году предприниматели Саратовской области вновь смогут получить субсидии на возмещение до 90% затрат на первый лизинговый взнос. Общий объём финансирования программы составит 30 миллионов рублей.Эта мера поддержки действует с 2021 года. По состоянию на конец 2024 года субсидии получили 102 предпринимателя на сумму 95 миллионов рублей.Субсидии предоставляются на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства региона. Программа помогает существенно снизить финансовую нагрузку, что позволяет компаниям направлять больше средств на обновление оборудования, техники и расширение производства.