Саратовцы заплатят 780 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах

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В Саратовской области по-прежнему действует особый противопожарный режим, введённый 18 апреля. Он запрещает разводить огонь в лесных массивах и въезжать туда на автотранспорте, за исключением дорог общего пользования. Несмотря на эти ограничения, некоторые жители продолжают нарушать правила — за разведение костров, въезд в лес и оставленный мусор уже наложены штрафы на сумму 780 тысяч рублей.Такую информацию озвучил Иван Яшин, заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии региона.Он отметил, что с начала года на землях лесного фонда проведено более 5 тысяч патрулирований, в ходе которых выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности, а также проведено 582 профилактических беседы с гражданами.