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"Учебная кухня" помогает саратовцам обрести уверенность в себе

Новости
"Учебная кухня" помогает саратовцам обрести уверенность в себе


В Саратовской области успешно реализуется новый национальный проект "Семья", инициированный Президентом Владимиром Путиным. Особое внимание уделяется тренировочным модулям, где люди с ограниченными возможностями и пожилые граждане могут восстановить навыки самообслуживания.

В Красноармейском районе специалисты комплексного центра соцобслуживания регулярно обновляют программу занятий, учитывая пожелания участников. «На наших занятиях мы обучаем навыкам использования вспомогательных предметов быта, которые значительно облегчают процессы на кухне для людей с ограниченными возможностями. Эти приспособления помогают участникам чувствовать себя более независимыми и уверенными в повседневной жизни», – рассказывают социальные работники.

В Балашовском районе на последнем занятии участники освоили приготовление полезных блюд: брускетт, свежих салатов и горячих блюд. Такие уроки не только развивают кулинарные навыки, но и формируют привычки здорового питания.

Лысогорский район поддержал летнюю тематику - члены клуба "Здоровое питание" украшали ягодный пирог в рамках акции "А лето цвета...". А в Питерском районе прошел сладкий мастер-класс по приготовлению вареников с вишней и шоколадом, где каждый смог проявить свои кулинарные таланты.

Эти занятия доказывают: кулинария - это не просто бытовой навык, а возможность для самореализации, общения и творчества. Благодаря проекту сотни жителей области получают шанс вести более полноценную и независимую жизнь.