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Саратовская область вошла в пятёрку лидеров по льготному лизингу сельхозтехники
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Саратовская область вошла в пятёрку лидеров по льготному лизингу сельхозтехники

Новости
Саратовская область вошла в пятёрку лидеров по льготному лизингу сельхозтехники




Регион занял 5-е место в стране по количеству полученной техники в рамках специальной акции "Стабильный год", организованной АО "Росагролизинг". Всего аграриям области передано 22 единицы новой техники, которая уже используется в полевых работах.

Программа, запущенная в мае 2025 года, предлагает фермерам исключительно выгодные условия:
- Минимальный авансовый платёж от 0%
- Отсрочка по основным платежам на 1 год
- Срок лизинга до 7 лет
- Годовая ставка удорожания от 3,3%

В топ-5 регионов по активности участия в программе также вошли Оренбургская и Новосибирская области, Удмуртия и Алтайский край. Поставленная техника уже помогает аграриям Саратовской области успешно проводить сезонные полевые работы.