Саратовская область вошла в пятёрку лидеров по льготному лизингу сельхозтехники

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Регион занял 5-е место в стране по количеству полученной техники в рамках специальной акции "Стабильный год", организованной АО "Росагролизинг". Всего аграриям области передано 22 единицы новой техники, которая уже используется в полевых работах.Программа, запущенная в мае 2025 года, предлагает фермерам исключительно выгодные условия:- Минимальный авансовый платёж от 0%- Отсрочка по основным платежам на 1 год- Срок лизинга до 7 лет- Годовая ставка удорожания от 3,3%В топ-5 регионов по активности участия в программе также вошли Оренбургская и Новосибирская области, Удмуртия и Алтайский край. Поставленная техника уже помогает аграриям Саратовской области успешно проводить сезонные полевые работы.