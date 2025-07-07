Саратовские триатлеты завоевали 12 медалей на Чемпионате и первенстве ПФО по акватлону
В Саратове на пляже Новой Набережной прошли Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа (ПФО) по триатлону в дисциплине «акватлон». В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из четырёх регионов России.
Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова показали впечатляющие результаты, завоевав 12 медалей: 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Дистанция 1 км плавания + 5 км бег:
• Егор Толстов (золото)
• Зоя Александрина (золото)
• Даниил Бабошкин (серебро)
• Никита Киселев (серебро)
• Арина Кахцрикян (серебро)
• Андрей Широков (бронза)
Дистанция 0,5 км плавания + 2,5 км бег:
• Максим Ратников (золото)
• Ольга Гнусарева (серебро)
• Анастасия Кондрашова (серебро)
• София Ин (бронза)
• Артем Буланов (бронза)
• Ева Белоусова (бронза)
Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем новых побед на предстоящих соревнованиях!