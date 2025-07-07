Саратовские триатлеты завоевали 12 медалей на Чемпионате и первенстве ПФО по акватлону

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В Саратове на пляже Новой Набережной прошли Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа (ПФО) по триатлону в дисциплине «акватлон». В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из четырёх регионов России.Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова показали впечатляющие результаты, завоевав 12 медалей: 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.• Егор Толстов (золото)• Зоя Александрина (золото)• Даниил Бабошкин (серебро)• Никита Киселев (серебро)• Арина Кахцрикян (серебро)• Андрей Широков (бронза)• Максим Ратников (золото)• Ольга Гнусарева (серебро)• Анастасия Кондрашова (серебро)• София Ин (бронза)• Артем Буланов (бронза)• Ева Белоусова (бронза)Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем новых побед на предстоящих соревнованиях!