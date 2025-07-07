Саратовская область вошла в число лидеров форума «Сильные идеи для нового времени»

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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, презентуя итоги форума главе государства, отметила Саратовскую область среди наиболее активных участников.Напомним, что от региона было подано свыше 2,4 тыс. идей, 25 из которых вошли в ТОП-1000. Из первой тысячи одобренных инициатив эксперты выбрали 300 самых перспективных проектов, а затем – 100 лучших.В число 300 сильнейших идей страны вошли пять саратовских инициатив: система стимулирования ЗОЖ в семьях «Семейный ЗОЖ-кэшбэк», бренд интерьерных материалов на основе саратовской школы живописи «КОД ВОЛГИ», всероссийская платформа для креативных фрилансеров «Национальный креативный маркетплейс», профориентационная игра с ИИ-анализом навыков «Профессариум», способ автономной работы атомной станции при отключении от энергосистемы. Эта разработка ученых СГТУ им. Ю.А. Гагарина стала также одной из 100 лучших идей форума.«Очень значимо, что активность нашего региона была отмечена перед Президентом Владимиром Путиным. Мы поздравляем всех авторов, которые вошли в ТОП-1000, и будем оказывать содействие в реализации их идей», – добавил министр инвестиционной политики Александр Марченко.