В Саратовской области в пять раз выросло количество дворовых спортплощадок

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В Саратовской области дворовые команды спортсменов готовятся к главному состязанию сезона - региональным соревнованиям по футболу на Кубок губернатора.Глава региона Роман Бусаргин встретился с тренером и игроками одной из команд города Энгельса. Они занимаются на новой площадке, которую создали в прошлом году на базе школы № 33.«К тренеру Александру Мордовину на занятия по футболу 6 дней в неделю приходят порядка 20 ребят, даже в каникулы. Полноценная команда, которая сможет побороться за главный приз областных соревнований - универсальную спортплощадку. Самое главное, что мальчишки (а в ряде районов и девчонки) заняты полезным делом. И кто-то из них из разряда дворового спортсмена может перейти в профессиональные, пополнив ряды в наших спортшколах», - написал губернатор 6 июля в телеграм-канале.Проект «Дворовый тренер» запустили в 2022 году.