В Саратове открылся VI инклюзивный парусный фестиваль «Волжская Венеция»

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Сегодня на набережной Саратова состоялось торжественное открытие VI инклюзивного парусного фестиваля «Волжская Венеция» в рамках проекта «Паруса Духа в атомных городах».«Уже не первый год с радостью участвую в этом особенном мероприятии приветствуя участников — и каждый раз поражаюсь силе духа, мужеству и единству его участников. Люди с ограниченными возможностями, ветераны атомной отрасли, добровольцы, участники СВО — все они выходят на воду вместе, показывая, что настоящая сила — внутри нас.Фестиваль приурочен к 80-летию атомной промышленности и Году защитника Отечества. Это не просто спортивное событие, а мощный гуманитарный проект, который объединяет, вдохновляет и делает общество добрее и сильнее.Спасибо организаторам за поддержку и развитие этой важной инициативы! Вы создаёте не просто мероприятие, а пространство, где царит тепло, понимание и уважение.От всей души пожелал участникам попутного ветра, ярких эмоций и душевной силы, которая всегда ведёт вперёд», - рассказал в своем телеграм канале Евгений Ковалев, депутат Саратовской областной думы.