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В ПЛАНАХ - РАБОТА

Новости / Общество


Земля Бразилии даёт миру бодрящий кофе, а на полях Российско-бразильского бизнес-форума в Рио-де-Жанейро растёт и развивается сотрудничество двух стран. 3 июля состоялась очередная дружественная встреча в Южной Америке.
В ПЛАНАХ - РАБОТА

Друзьям всегда есть о чём поговорить. Вот и на этот раз отметили позитивное: показатели двусторонней торговли России и Бразилии могут достигнуть рекордных значений уже в 2025.

- Наши страны ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, - рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

И тут всё зависит о того, как поработает в этом направлении бизнес. Сейчас есть все предпосылки к успеху. Объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.

-- Интерес к расширению делового сотрудничества с обеих сторон колоссальный. За шесть лет, которые я возглавляю Совет предпринимателей Россия-Бразилия, число компаний - членов Совета удвоилось", - подчеркнул глава РАПУ.

Огромное поле совместной с бразильскими партнерами деятельности открывается в экологии, научно-техническом развитии, энергетике, машиностроении, фармацевтике и многих других сферах.

Компания "Фосагро", которая тоже приняла участие в российско - бразильском разговоре, будет полномерно вносить свой вклад в содружество.

-- Мы продолжим, в первую очередь, наращивать поставки удобрений в Бразилию - это один из наших основных рынков, после стратегически приоритетного российского. Далее - Индия, где мы также активно развиваемся. Ну и, конечно, Африка - это третий наш драйвер роста", - сказал заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин.

Что касается Бразилии, то компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения логистики, в том числе ищет новых партнеров, для строительства хабов - центров для распределения и сортировки продукции. Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.

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