В ПЛАНАХ - РАБОТА

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Друзьям всегда есть о чём поговорить. Вот и на этот раз отметили позитивное: показатели двусторонней торговли России и Бразилии могут достигнуть рекордных значений уже в 2025.- Наши страны ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, - рассказал РИА НовостиИ тут всё зависит о того, как поработает в этом направлении бизнес. Сейчас есть все предпосылки к успеху. Объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.-- Интерес к расширению делового сотрудничества с обеих сторон колоссальный. За шесть лет, которые я возглавляю Совет предпринимателей Россия-Бразилия, число компаний - членов Совета удвоилось", - подчеркнулОгромное поле совместной с бразильскими партнерами деятельности открывается в экологии, научно-техническом развитии, энергетике, машиностроении, фармацевтике и многих других сферах.Компания "Фосагро", которая тоже приняла участие в российско - бразильском разговоре, будет полномерно вносить свой вклад в содружество.-- Мы продолжим, в первую очередь, наращивать поставки удобрений в Бразилию - это один из наших основных рынков, после стратегически приоритетного российского. Далее - Индия, где мы также активно развиваемся. Ну и, конечно, Африка - это третий наш драйвер роста", - сказалЧто касается Бразилии, то компания "Фосагро" рассматривает различные опции для расширения логистики, в том числе ищет новых партнеров, для строительства хабов - центров для распределения и сортировки продукции. Российская продукция, по словам топ-менеджера, востребована в латиноамериканском регионе и имеет устойчивую репутацию.РекламаErid: 2SDnjeBJAnh