Саратовские речники отметили профессиональный праздник у нового мемориала

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На Набережной Космонавтов состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников морского и речного флота. Центральным местом празднования стал открытый в мае этого года памятник "Погибшим морякам и речникам всех поколений".- Министр транспорта области Николай Сергеев- Ветераны отрасли- Руководители речных предприятий- Преподаватели и курсанты Саратовского колледжа водного транспорта- Представители Саратовского района водных путей и судоходства- Директор Музея речного флота Александр АзовцевМинистр транспорта Николай Сергеев возложил цветы к мемориалу, отметив особую роль речников в годы Великой Отечественной войны: «В год празднования 80-летия Победы открытие памятника погибшим морякам и речникам – символично. В годы войны артерия реки Волги являлась одним из основных источников доставки грузов, людей, материалов, которые обеспечили победу в Сталинградской битве».Глава минтранса подчеркнул возрождение речных перевозок в регионе:«Во все времена люди этой профессии были востребованы в нашем регионе и пользовались заслуженным уважением. Сегодня благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратовской области спустя 30 лет возрождаются речные скоростные пассажирские перевозки по Волге. С мая курсирует регулярный маршрут Саратов-Балаково. Всех тружеников речной отрасли я поздравляю с профессиональным праздником и надеюсь, что мероприятие, которое мы проводим сегодня на этом месте станет хорошей традицией для нашего региона. Оно будет символизировать память о наших земляках, которые самоотверженным трудом отстояли независимость нашей Родины».Александр Азовцев, директор Музея речного флота, рассказал об истории создания мемориала и пригласил всех желающих посетить музей с уникальной коллекцией экспонатов.Организаторы выразили надежду, что празднование Дня речника у нового памятника станет доброй традицией, объединяющей ветеранов и молодое поколение водников.