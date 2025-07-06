6 июля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:03 | 05 июля
В Саратове открылся VI инклюзивный парусный фестиваль «Волжская Венеция»
18:00 | 05 июля
Комнаты психологической разгрузки - современный подход к активному долголетию
17:00 | 05 июля
В Новоузенском районе завершён ремонт дорог в рамках региональной программы
16:30 | 05 июля
Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Саратовской области с 7 по 13 июля
16:12 | 05 июля
Саратовские речники отметили профессиональный праздник у нового мемориала
15:53 | 05 июля
В Фёдоровском районе реализованы проекты по модернизации систем водоснабжения
18:38 | 04 июля
Валя Карнавал, Александр Ревва, Фогель и другие звезды на открытии форума Aguteens
17:25 | 04 июля
Ремонт дороги к обновленному путепроводу в Пугачёве выполнен наполовину
17:05 | 04 июля
Военнослужащие РВСН приняли участие в военно-спортивном триатлоне
16:30 | 04 июля
Музейное сообщество с воодушевлением встретило идею установки памятника Боголюбову и представленный макет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские речники отметили профессиональный праздник у нового мемориала

Новости
Саратовские речники отметили профессиональный праздник у нового мемориала



На Набережной Космонавтов состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников морского и речного флота. Центральным местом празднования стал открытый в мае этого года памятник "Погибшим морякам и речникам всех поколений".

В мероприятии приняли участие:

- Министр транспорта области Николай Сергеев
- Ветераны отрасли
- Руководители речных предприятий
- Преподаватели и курсанты Саратовского колледжа водного транспорта
- Представители Саратовского района водных путей и судоходства
- Директор Музея речного флота Александр Азовцев

Торжественная церемония

Министр транспорта Николай Сергеев возложил цветы к мемориалу, отметив особую роль речников в годы Великой Отечественной войны: «В год празднования 80-летия Победы открытие памятника погибшим морякам и речникам – символично. В годы войны артерия реки Волги являлась одним из основных источников доставки грузов, людей, материалов, которые обеспечили победу в Сталинградской битве».

Перспективы развития отрасли

Глава минтранса подчеркнул возрождение речных перевозок в регионе:«Во все времена люди этой профессии были востребованы в нашем регионе и пользовались заслуженным уважением. Сегодня благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратовской области спустя 30 лет возрождаются речные скоростные пассажирские перевозки по Волге. С мая курсирует регулярный маршрут Саратов-Балаково. Всех тружеников речной отрасли я поздравляю с профессиональным праздником и надеюсь, что мероприятие, которое мы проводим сегодня на этом месте станет хорошей традицией для нашего региона. Оно будет символизировать память о наших земляках, которые самоотверженным трудом отстояли независимость нашей Родины».

Александр Азовцев, директор Музея речного флота, рассказал об истории создания мемориала и пригласил всех желающих посетить музей с уникальной коллекцией экспонатов.

Организаторы выразили надежду, что празднование Дня речника у нового памятника станет доброй традицией, объединяющей ветеранов и молодое поколение водников.