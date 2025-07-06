Комнаты психологической разгрузки - современный подход к активному долголетию

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В рамках реализации национального проекта "Семья" и региональной программы "Активное долголетие" в Саратовской области успешно работают специализированные комнаты психологической разгрузки. Эти современные пространства помогают пожилым людям сохранять психологическое здоровье и улучшать качество жизни.В комплексных центрах социального обслуживания региона применяются различные терапевтические методики:- Песочная терапия- Музыкотерапия- Светотерапия- Ароматерапия- Тактильная стимуляцияОснащение комнат включает массажные кресла, тактильные дорожки, оборудование для пескотерапии и специальные соляные лампы, создающие атмосферу уюта и способствующие релаксации.Услуги психологической разгрузки доступны получателям социальных услуг в:- Ровенском районе (комплексная сенсорная комната)- Воскресенском районе (релаксационные занятия)- Краснокутском районе (индивидуальные консультации)- Балашовском районе (тематические занятия)- Петровском районе (соляная терапия)- Базарно-Карабулакском, Ершовском, Калининском, Марксовском, Турковском и Самойловском районахПо отзывам участников программ, регулярные занятия способствуют:- Снижению уровня стресса и тревожности- Улучшению эмоционального состояния- Нормализации сна- Повышению когнитивных функций- Укреплению внутрисемейных отношенийОсобое внимание уделяется поддержке граждан, осуществляющих уход за тяжелобольными родственниками. Специалисты отмечают, что комплексный подход к психологической поддержке пожилых людей действительно способствует активному долголетию и улучшению качества жизни старшего поколения.