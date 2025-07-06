Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Саратовской области с 7 по 13 июля
Саратовская область присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятия направлены на защиту прав семей, детей, опекунов, а также участников СВО и их родных.
В течение недели жителям региона будут доступны:
- Бесплатные юридические консультации
- Горячие линии
- Лекции и круглые столы
- Правовые викторины и конкурсы
- Тематические выставки
Особое внимание уделят правовому просвещению несовершеннолетних. Для детей и подростков проведут деловые игры и тренинги, которые помогут им лучше узнать свои права и обязанности.
9 июля с 10:00 до 13:00 в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" (ул. Киселева, 30/34) пройдет масштабная консультационная акция. Жители смогут получить бесплатную помощь от:
- Сотрудников Минюста и ЗАГС
- Судебных приставов
- Нотариусов и адвокатов
- Представителей Ассоциации юристов
Полный перечень мероприятий доступен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе "Правовая информация", а также на сайтах других ведомств региона.
Организаторами выступают:
- Управление Минюста
- МВД региона
- Органы соцзащиты и образования
- Уполномоченные по правам человека и ребенка
- Местные власти
- Юридическое сообщество области
Мероприятия недели призваны повысить правовую грамотность населения и обеспечить защиту интересов семей в различных сферах жизни.