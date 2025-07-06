Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Саратовской области с 7 по 13 июля

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Саратовская область присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятия направлены на защиту прав семей, детей, опекунов, а также участников СВО и их родных.В течение недели жителям региона будут доступны:- Бесплатные юридические консультации- Горячие линии- Лекции и круглые столы- Правовые викторины и конкурсы- Тематические выставкиОсобое внимание уделят правовому просвещению несовершеннолетних. Для детей и подростков проведут деловые игры и тренинги, которые помогут им лучше узнать свои права и обязанности.9 июля с 10:00 до 13:00 в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" (ул. Киселева, 30/34) пройдет масштабная консультационная акция. Жители смогут получить бесплатную помощь от:- Сотрудников Минюста и ЗАГС- Судебных приставов- Нотариусов и адвокатов- Представителей Ассоциации юристовПолный перечень мероприятий доступен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе "Правовая информация", а также на сайтах других ведомств региона.Организаторами выступают:- Управление Минюста- МВД региона- Органы соцзащиты и образования- Уполномоченные по правам человека и ребенка- Местные власти- Юридическое сообщество областиМероприятия недели призваны повысить правовую грамотность населения и обеспечить защиту интересов семей в различных сферах жизни.