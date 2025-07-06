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В Новоузенском районе завершён ремонт дорог в рамках региональной программы

Новости
В Новоузенском районе завершён ремонт дорог в рамках региональной программы



В Саратовской области активно реализуется дорожная программа, инициированная губернатором Романом Бусаргиным. На сегодняшний день в регионе уже отремонтировано 185 из 295 километров дорог (63% от общего объёма). В текущем году запланирован ремонт 813 участков в сельских населённых пунктах, из которых работы полностью завершены на 458 объектах.

Особенно значительные результаты достигнуты в Новоузенском районе, где дорожные работы выполнены на 100% - отремонтированы все 27 запланированных участков. В числе лидеров также Лысогорский (27 из 33 объектов) и Питерский (19 из 25 объектов) районы.

В Новоузенском районе ремонтные работы проведены в восьми муниципальных образованиях:
- Алгайское
- Горькореченское
- Дюрское
- Куриловское
- Олоновское
- Петропавловское
- Пограниченское
- Радищевское

Особого внимания заслуживает посёлок Основной, где отремонтированы:
- ул. Тихая
- проулок от ул. Садовой до ул. Центральной
- ул. Глухова (названная в честь Героя Советского Союза Фёдора Дмитриевича Глухова, который в 1943 году бесстрашно форсировал Днепр со своим пулемётным расчётом)

На ремонт дорожной сети Новоузенского района в 2025 году выделено более 32 млн рублей. Общий объём финансирования дорожных работ в сельских населённых пунктах Саратовской области в текущем году составляет 1,4 млрд рублей.

Реализация программы позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру сельских территорий и повысить качество жизни местных жителей.