В Фёдоровском районе реализованы проекты по модернизации систем водоснабжения

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В 2024 году в Фёдоровском районе Саратовской области успешно реализуется программа инициативного бюджетирования. Из 10 поддержанных жителями проектов 9 направлены на решение вопросов водоснабжения, что свидетельствует о высокой социальной значимости данной проблемы для местного населения.На текущий момент завершена реализация 6 проектов по замене и ремонту водопроводных сетей. Параллельно начались работы по благоустройству территории Дома культуры в селе Долина.Финансирование проектов осуществляется из нескольких источников:- Областной бюджет - 8,7 млн рублей (субсидия)- Местный бюджет - 1,5 млн рублей- Внебюджетные источники - 1,4 млн рублейОбщий объём инвестиций в инициативные проекты превысил 10 млн рублей. Реализация данных мероприятий позволит значительно улучшить качество жизни в сельских поселениях района, обеспечив жителей стабильным водоснабжением и комфортной социальной инфраструктурой.Программа инициативного бюджетирования демонстрирует эффективность механизма прямого участия граждан в решении актуальных вопросов местного значения. Жители Фёдоровского района не только определяют приоритетные направления развития своей территории, но и активно участвуют в софинансировании важных социальных проектов.