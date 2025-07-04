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Ремонт дороги к обновленному путепроводу в Пугачёве выполнен наполовину

Новости
Ремонт дороги к обновленному путепроводу в Пугачёве выполнен наполовину



В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пугачёве продолжается ремонт трёх транзитных маршрутов общей протяжённостью почти 11 км.

Один из них — улица Ермощенко — уже готов более чем на 50%. Работы на участке длиной 2,8 км должны завершиться до конца октября.

Что уже сделано:
- Уложен АГБ-слой (методом холодной регенерации)
-Частично выполнены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона

Эта дорога имеет важное значение для города: рядом расположены стадион, Центр развития творчества детей и юношества, аграрно-технологический техникум. Кроме того, она соединяет Пугачёвский район с Балаковским и ведёт к федеральной трассе Р-229 (Самара – Волгоград).

Напомним, ранее по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь был отремонтирован путепровод, к которому теперь ведёт обновлённое покрытие.

Работы идут по графику — жители скоро оценят комфорт и безопасность обновлённой трассы!