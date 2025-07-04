Более 500 специалистов выпустил Саратовский архитектурно-строительный колледж

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Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Саратовском архитектурно-строительном колледже. Особое внимание в этом году было уделено выпускникам направлений "Архитектура" и "Дизайн" - их дипломы лично вручила главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова. В мероприятии также участвовал начальник управления градорегулирования и архитектуры Дмитрий Деров.В 2024 году колледж подготовил свыше 500 квалифицированных специалистов по различным направлениям, включая строительство, информационные системы, программирование и художественно-оформительские работы."Особенно хочется отметить высокий уровень подготовки архитекторов - многие из них получили дипломы с отличием, - подчеркнула Анастасия Пузанова. - Эти результаты стали возможны благодаря слаженной работе педагогического коллектива и личной вовлечённости руководителю колледжа Сергея Аборина, который создаёт все условия для профессионального роста студентов".Главный архитектор области поздравила выпускников с завершением важного этапа и пожелала успешной реализации в профессии. Молодые специалисты теперь готовы вносить свой вклад в развитие строительной отрасли и архитектурного облика региона.