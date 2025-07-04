Минтранс проверил работу маршрута № 18А в Заводском районе
3 июля в Саратове состоялся совместный рейд Министерства транспорта области и городского комитета по транспорту. Проверка прошла на маршруте № 18А, который с этого года работает по модели брутто-контрактов – эта инициатива была реализована по поручению губернатора Романа Бусаргина.
В ходе рейда представители ведомств оценили:
Санитарное состояние транспорта;
Исправность систем кондиционирования;
Работу информационных табло;
Функционирование аппарелей для маломобильных пассажиров.
Особое внимание уделили соблюдению правил оплаты проезда.
Итоги проверки:
Выявлено 2 нарушения – водители не выдали билеты пассажирам.
В остальном замечаний к работе маршрута нет.
Наказания за нарушения:
Для пассажиров – штраф 500 ₽ за безбилетный проезд (даже в пределах одной остановки).
Для водителей – штраф 1000 ₽ за невыдачу билета.
Подобные проверки проводятся ежедневно на разных маршрутах города.
Что изменится на маршруте № 18А?
С августа здесь планируют внедрить оплату через валидаторы, но сохранят возможность расчета наличными у водителя