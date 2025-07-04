Минтранс проверил работу маршрута № 18А в Заводском районе

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3 июля в Саратове состоялся совместный рейд Министерства транспорта области и городского комитета по транспорту. Проверка прошла на маршруте № 18А, который с этого года работает по модели брутто-контрактов – эта инициатива была реализована по поручению губернатора Романа Бусаргина.Санитарное состояние транспорта;Исправность систем кондиционирования;Работу информационных табло;Функционирование аппарелей для маломобильных пассажиров.Особое внимание уделили соблюдению правил оплаты проезда.Выявлено 2 нарушения – водители не выдали билеты пассажирам.В остальном замечаний к работе маршрута нет.Для пассажиров – штраф 500 ₽ за безбилетный проезд (даже в пределах одной остановки).Для водителей – штраф 1000 ₽ за невыдачу билета.Подобные проверки проводятся ежедневно на разных маршрутах города.С августа здесь планируют внедрить оплату через валидаторы, но сохранят возможность расчета наличными у водителя