Завершается ремонт ключевой дороги к Вольску

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Дорожники выходят на финишную прямую в ремонте 4-километрового подъезда к Вольску от федеральной трассы «Сызрань–Самара–Волгоград». Работы, выполняемые в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», должны быть завершены до конца августа, как того требует контракт.Применена инновационная технология холодной регенерации: старое покрытие перерабатывается с добавлением новых материалов и цемента, образуя прочный асфальтогранулобетонный слой.Уже уложены все слои дорожного покрытия, включая два верхних слоя асфальтобетона.В ближайшее время планируется укрепить обочины и установить элементы безопасности: барьерные ограждения и дорожную разметку.Всего в Саратовской области по нацпроекту ремонтируется 57 региональных дорог, из которых 19 объектов будут завершены в 2026 году.