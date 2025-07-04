Военнослужащие РВСН приняли участие в военно-спортивном триатлоне

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Команды из четырёх соединений Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в военно-спортивном триатлоне, сдали нормативы по медицинской подготовке, а также прошли этап по огневой подготовке соревнований «Стратегическое многоборье-2025», проходящего на базе Татищевского ракетного соединения (Саратовская область).В рамках проведения испытаний по огневой подготовке участникам состязаний предлагалось продемонстрировать навыки на скорость разбирать и собирать штатное оружие, а также мастерство практической стрельбы автомата Калашникова.Военно-спортивный триатлон стал одним из самых сложных испытаний для военнослужащих. Соревнование проходило в формате эстафеты, от каждой команды участвовало по пять пар. Им необходимо было преодолеть полосу препятствий длиной 500 метров. Она включала в себя участок проволочных заграждений, под которым было необходимо проползти, несколько рвов, преодолеваемых различными способами, переправу по подвешенному канату. После этого участники надевали общевойсковой защитный комплект, пробегали в нём дополнительные 400 метров и стреляли по мишеням. Только после попадания по цели следующая пара могла стартовать. Быстрее всех с испытанием справились военнослужащие Татищевского ракетного соединения – пять пар преодолели полосу за 35 минут 34 секунды, второе место досталось команде Ужурского ракетного соединения – 36 минут 56 секунд, а тройку сильнейших замкнули военнослужащие Ясненского ракетного соединения – 41 минута 50 секунд.В рамках испытания по тактической медицине военнослужащим предстояло пройти эстафету и продемонстрировать свои навыки по оказанию первой медицинской помощи.По предварительным итогам, в финале соревнований «Стратегическое многоборье» после проведения трех этапов лидирует команда Татищевского ракетного соединения, второе место занимают военнослужащие Ужурского ракетного соединения, а замыкает тройку лидеров Ясненское ракетное соединение.