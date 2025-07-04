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Музейное сообщество с воодушевлением встретило идею установки памятника Боголюбову и представленный макет

Новости
Губернатор Роман Бусаргин на встрече культурным сообществом подробно обсудил концепцию по установке памятника саратовскому художнику Боголюбову, был представлен разработанный скульпторами макет.



- Музейное сообщество с воодушевлением встретило идею установки памятника Алексею Петровичу Боголюбову и эскиз, представленный губернатором. Это событие, которого ждали в Саратове долгие годы. Прошлый 2024 год был ознаменован 200-летним юбилеем создателя первого общедоступного художественного музея в России, художника, общественного деятеля, коллекционера и мецената Алексея Петровича Боголюбова, чья жизнь – пример беззаветного служения Отечеству, – высказалась Елена Манова, директор мемориального дома-музея Н.Г. Чернышевского. – В память о своем деде, А.Н. Радищеве, Боголюбов не только основал музей, но и учредил при нём рисовальную школу, чтобы, по его словам, «возвысить образовательное дело юношества».

По ее словам, 200-летие Боголюбова и 140-летие Радищевского музея – прекрасный повод вновь воздать должное выдающемуся человеку, благодаря которому Саратовская губерния обрела бесценную жемчужину – музей, ставший гордостью земли саратовской.

«Памятник Боголюбову станет новым шагом к открытию многогранного таланта Алексея Петровича: пейзажиста и мариниста, живописца и графика, наставника юных дарований и посланника русского искусства в Европе. Радищевский музей всегда принимал и ныне принимает деятельное участие в изучении жизни и творчества художника, в популяризации его наследия. Искренне желаю музею и впредь сохранять столь же активную позицию и продолжать славные патриотические традиции, заложенные Алексеем Петровичем Боголюбовым в основу этого замечательного учреждения культуры», – подчеркнула Манова.