В Дергачевском районе установят очистные сооружения для улучшения качества воды в школе

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В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в этом году продолжается установка локальных очистных сооружений для повышения качества воды в детских садах и школах Саратовской области.На 14,5 млн рублей запланирована установка очистных комплексов в 39 образовательных учреждениях девяти районов региона. В частности, в Дергачевском районе очистные сооружения появятся в школе села Демьяс. На эти цели выделено свыше 350 тысяч рублей.Жительница села Ильмира Булекбасова поделилась: «Очень рада, что в нашей школе появится качественная питьевая вода. Сейчас мои дети берут бутылочки с водой из дома, что неудобно и создает дополнительную нагрузку. Теперь мне будет намного спокойнее за них».