Саратовским спортсменам присвоены новые спортивные звания
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв вручил новые спортивные звания саратовским спортсменам.
Спортивное звание «Мастер спорта России» получили:
Максим Федоров (армрестлинг);
Эмиль Гусейнов (бокс);
Софья Парамонова (подводный спорт);
Антон Комаров (радиоспорт);
Максим Максименко и Нестор Пэлыпив (самбо);
Андрей Старцев (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата);
Георгий Терехов (фехтование).
Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено Ринату Сулейменову в пауэрлифтинге.
Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами и желаем им новых побед и достижений!